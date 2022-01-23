МИД Сирии потребовал вывода из страны военного контингента США

МИД Сирии на фоне попытки боевиков ИГИЛ* захватить тюрьму в Эль-Хасаке вновь потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (САНА).

В дипведомстве республики отметили, что действия формирований "Сирийских демократических сил" (SDF) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. Сирийские дипломаты также уточнили, что "тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории".

"Сирийская Арабская Республика вновь осуждает действия, которые привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания, и требует вывода военного контингента США", — говорится в заявлении МИДа.

В нём также подчёркивается, что действия американских военных и боевиков SDF "приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

Напомним, 20 января стало известно, что боевики предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке на территории, подконтрольной арабо-курдским формированиям "Сирийские демократические силы". По некоторым данным, из-за подрыва машины со смертником около тюрьмы несколько бойцов SDF погибли и получили ранения. Утверждалось, что из тюрьмы сбежало не менее 20 террористов.

22 января телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что "Сирийские демократические силы" при поддержке военных США предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, часть зданий которой по-прежнему удерживают боевики. По данным канала, за несколько дней боёв курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.

Ранее сообщалось, что пятеро сирийских военных стали жертвами нападения террористов ИГИЛ.