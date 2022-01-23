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МИД Сирии потребовал вывода из страны военного контингента США

Также в Дамаске осудили действия американских военных, которые "привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания".

23 января, 00:22

© Pixabay

МИД Сирии на фоне попытки боевиков ИГИЛ* захватить тюрьму в Эль-Хасаке вновь потребовал вывода военного контингента США с северо-востока страны. Об этом сообщает Сирийское арабское информационное агентство (САНА).

В дипведомстве республики отметили, что действия формирований "Сирийских демократических сил" (SDF) и авиации США привели к разрушениям объектов инфраструктуры в провинции Эль-Хасака. Сирийские дипломаты также уточнили, что "тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома в поисках убежища на подконтрольной сирийскому правительству территории".

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"Сирийская Арабская Республика вновь осуждает действия, которые привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания, и требует вывода военного контингента США", — говорится в заявлении МИДа.

В нём также подчёркивается, что действия американских военных и боевиков SDF "приравниваются к военным преступлениям и преступлениям против человечности".

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Напомним, 20 января стало известно, что боевики предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке на территории, подконтрольной арабо-курдским формированиям "Сирийские демократические силы". По некоторым данным, из-за подрыва машины со смертником около тюрьмы несколько бойцов SDF погибли и получили ранения. Утверждалось, что из тюрьмы сбежало не менее 20 террористов.

22 января телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что "Сирийские демократические силы" при поддержке военных США предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, часть зданий которой по-прежнему удерживают боевики. По данным канала, за несколько дней боёв курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF увеличилось до 33.

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Ранее сообщалось, что пятеро сирийских военных стали жертвами нападения террористов ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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