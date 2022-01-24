В Подмосковье пьяный водитель специально сбил соседку и оставил её умирать на морозе

Житель одного из садовых товариществ в подмосковной деревне Митяево под Наро-Фоминском специально на авто сбил соседку и оставил её умирать на морозе. Тело женщины, лежащее на обочине дороги, нашли местные жители ранним утром. Подробности трагедии сообщает kp.ru.

По данным издания, 41-летний мужчина взял ВАЗ-21114 у знакомого и намеренно сбил 38-летнюю соседку, после чего скрылся с места происшествия, оставив женщину умирать на холоде. Очевидцы, которые заметили пострадавшую на обочине, срочно вызвали скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Оперативники задержали мстительного соседа по горячим следам. По предварительным данным, в момент инцидента он был пьян. Уже известно, что преступление мужчина совершил умышленно, известно, что между ним и погибшей были неприязненные отношения и случались конфликты. Сейчас следователи допрашивают задержанного и устанавливают причину расправы.