Косачёв увязал нормализацию отношений России и Украины со сменой власти в Киеве
В Совфеде считают, что такой расклад вполне устраивает американцев, ну а мы, по словам Косачёва, "никогда ни о чём не договоримся со страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем".
На заседании Верховной рады. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Нормализация отношений между Россией и Украиной станет возможна только после того, как в Киеве сменится власть, исповедующая антироссийскую политику. Такое мнение озвучил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT.
По его словам, такой расклад политических сил очень выгоден США — американцы не рассматривают Украину как суверенное государство и готовы использовать её как пешку в собственных интересах.
"В 2014 году там произошёл захват власти определённой политической силой со своим видением будущего Украины: с моноэтническим государством, страной, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем. С этой властью мы никогда ни о чём не договоримся", — заключил политик.
Напомним, Госдеп США разрешил части сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Также стало известно, что из Киева уезжает около половины сотрудников Посольства Великобритании. О готовности эвакуировать дипломатов из Киева заявили и в МИД Австрии.
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