Косачёв увязал нормализацию отношений России и Украины со сменой власти в Киеве

Нормализация отношений между Россией и Украиной станет возможна только после того, как в Киеве сменится власть, исповедующая антироссийскую политику. Такое мнение озвучил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT.

По его словам, такой расклад политических сил очень выгоден США — американцы не рассматривают Украину как суверенное государство и готовы использовать её как пешку в собственных интересах.