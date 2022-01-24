Политолог Савин объяснил, почему эвакуация западных дипломатов с Украины — это провокация

Политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом назвал прямой провокацией эвакуацию американских и британских дипломатов с Украины под предлогом "угрозы нападения России". Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с 2014 годом, когда на улицах Киева шли боевые действия, но тогда "никто никого не вывозил".

"Я думаю, эта провокация синхронизирована и согласована, потому что даже когда были боевые действия в 2014 году на улицах Киева — никто никого не эвакуировал, хотя была угроза жизни и риск был выше. Сейчас же ничего такого нет, и это (эвакуация дипломатов. — Прим. Лайфа) явно делается намеренно, такие заявления специально распространяются для того, чтобы вызвать давление на Россию и наших партнёров и, естественно, привести Украину в более глубокий кризис", — считает Савин.