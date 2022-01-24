Политолог Савин объяснил, почему эвакуация западных дипломатов с Украины — это провокация
По мнению эксперта, эти действия нужны, чтобы оказать давление на Россию и партнёров Москвы, а также чтобы привести Незалежную в более глубокий кризис.
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Политолог Леонид Савин в беседе с Лайфом назвал прямой провокацией эвакуацию американских и британских дипломатов с Украины под предлогом "угрозы нападения России". Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с 2014 годом, когда на улицах Киева шли боевые действия, но тогда "никто никого не вывозил".
"Я думаю, эта провокация синхронизирована и согласована, потому что даже когда были боевые действия в 2014 году на улицах Киева — никто никого не эвакуировал, хотя была угроза жизни и риск был выше. Сейчас же ничего такого нет, и это (эвакуация дипломатов. — Прим. Лайфа) явно делается намеренно, такие заявления специально распространяются для того, чтобы вызвать давление на Россию и наших партнёров и, естественно, привести Украину в более глубокий кризис", — считает Савин.
По его мнению, западные страны сами нагнетают ситуацию и есть риск, что они устроят какую-то провокацию и будут ждать реакцию Москвы.
Напомним, Госдеп США разрешил части сотрудников своего посольства в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах. Также стало известно, что из Киева уезжает около половины сотрудников Посольства Великобритании. О готовности эвакуировать дипломатов из Киева заявили и в МИД Австрии.
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