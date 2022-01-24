МИД Украины счёл поспешным решение США об отъезде сотрудников посольства в Киеве
Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что уважают право иностранных коллег на обеспечение безопасности своих дипломатов и их родных.
МИД Украины. Фото © Wikipedia
МИД Украины считает преждевременным распоряжение Госдепартамента США об отъезде части сотрудников американского посольства в Киеве и их семей. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
По его мнению, разрешать сейчас наёмным сотрудникам добровольно покидать страну — это "проявление чрезмерной предосторожности". При этом Николенко отметил, что в ведомстве уважают право иностранных коллег на обеспечение безопасности своих дипломатов и их семей.
"В МИД Украины приняли к сведению решение Госдепартамента США. [Это] не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас покинут Украину. Посольство продолжит полноценно работать. Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло. Угроза новых волн российской агрессии остаётся постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось ещё в апреле прошлого года", — говорится в заявлении представителя, опубликованном на сайте МИД.
Ранее Лайф писал о том, что Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также в американском дипведомстве призвали граждан не ездить в Незалежную из-за сообщений о "планируемых Россией значительных военных действиях". Кроме того, Госдеп рекомендовал американцам покинуть Украину на коммерческих рейсах.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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