МИД Украины счёл поспешным решение США об отъезде сотрудников посольства в Киеве

МИД Украины считает преждевременным распоряжение Госдепартамента США об отъезде части сотрудников американского посольства в Киеве и их семей. Об этом заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

По его мнению, разрешать сейчас наёмным сотрудникам добровольно покидать страну — это "проявление чрезмерной предосторожности". При этом Николенко отметил, что в ведомстве уважают право иностранных коллег на обеспечение безопасности своих дипломатов и их семей.

"В МИД Украины приняли к сведению решение Госдепартамента США. [Это] не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас покинут Украину. Посольство продолжит полноценно работать. Фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло. Угроза новых волн российской агрессии остаётся постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось ещё в апреле прошлого года", — говорится в заявлении представителя, опубликованном на сайте МИД.