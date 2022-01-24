Бил за невымытую посуду: Задержанная за убийство семьи под Омском девочка обвинила отчима в побоях
По словам подростка, мать во многом поддерживала сожителя и давила на дочь, в том числе запрещая встречаться с молодым человеком.
Кадры с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском. Фото © Следственный комитет РФ
14-летняя девочка из села Юрьевка Омской области, подозреваемая в причастности к убийству собственной семьи, не ладила с отчимом, а также ругалась с матерью. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
На допросе подросток рассказал, что погибший отчим периодически поднимал на неё руку. По словам девочки, он мог избивать её кипятильником по спине за такие незначительные провинности, как не помытая вовремя посуда. При этом, по словам собеседника Лайфа, она отметила, что в сексуальном плане мужчина к ней не приставал.
С матерью у девочки также не ладилось. Женщина во многом поддерживала сожителя, в том числе в издевательствах над дочерью. По словам подростка, мать угнетала её и давила морально, хотя сама никогда не избивала. Кроме того, женщина не разрешала ей встречаться с 17-летним парнем, которого полицейские также задержали по подозрению в убийстве семьи. В ближайшее время суд выберет подросткам меру пресечения. Источник Лайфа добавил, что выжившего 6-летнего мальчика заберёт к себе родной отец.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК.
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