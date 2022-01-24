14-летняя девочка из села Юрьевка Омской области, подозреваемая в причастности к убийству собственной семьи, не ладила с отчимом, а также ругалась с матерью. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

На допросе подросток рассказал, что погибший отчим периодически поднимал на неё руку. По словам девочки, он мог избивать её кипятильником по спине за такие незначительные провинности, как не помытая вовремя посуда. При этом, по словам собеседника Лайфа, она отметила, что в сексуальном плане мужчина к ней не приставал.