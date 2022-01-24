Поддержали болельщиков "Спартака" и "Зенита": Фанаты "Ростова" не будут посещать матчи своей команды из-за введения Fan-ID.
Напомним, закон о введении документа для болельщиков был подписан в конце прошлого года.
Болельщики ФК "Ростов". Фото © ТАСС / Максим Романов
Фанаты футбольного клуба "Ростов" выступили против введения Fan-ID и не будут посещать матчи своей любимой команды. Об этом говорится в заявлении болельщиков.
"Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что из-за введения Fan-ID посещать матчи своих любимых команд отказались фанаты "Спартака" и "Зенита".
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