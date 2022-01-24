НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Поддержали болельщиков "Спартака" и "Зенита": Фанаты "Ростова" не будут посещать матчи своей команды из-за введения Fan-ID.

Напомним, закон о введении документа для болельщиков был подписан в конце прошлого года.

24 января, 08:35

Болельщики ФК "Ростов". Фото © ТАСС / Максим Романов

Фанаты футбольного клуба "Ростов" выступили против введения Fan-ID и не будут посещать матчи своей любимой команды. Об этом говорится в заявлении болельщиков.

"Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля", — говорится в сообщении.

Фанаты "Зенита" и "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Фанаты "Зенита" и "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID

Ранее Лайф сообщал, что из-за введения Fan-ID посещать матчи своих любимых команд отказались фанаты "Спартака" и "Зенита".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1