Фанаты футбольного клуба "Ростов" выступили против введения Fan-ID и не будут посещать матчи своей любимой команды. Об этом говорится в заявлении болельщиков.

"Мы, активные фанаты "Ростсельмаша", единогласно приняли решение отказаться от оформления паспорта болельщика (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введён. Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля", — говорится в сообщении.