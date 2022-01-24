Фанаты "Зенита" и "Спартака" объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan ID
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика в прошлом году.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Фанаты "Зенита" и "Спартака" официально объявили о бойкоте матчей РПЛ и других турниров, где будет необходимо наличие Fan ID. Об этом говорится в заявлении на сайте объединений "Ландскрона" и "Фратрия".
"Мы едины в своей позиции: мы отказываемся принимать навязываемые нам правила, паспорта, идентификаторы и закон о Fan ID. Заявляем о своём решении бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу, домашних еврокубковых игр и отказываемся от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков", — говорится в заявлении болельщиков "Спартака".
Фанаты "Зенита" в своём заявлении обратили внимание на тот факт, что болельщику какой-либо команды может быть отказано в посещении матчей без рассмотрения данного дела судом.
"При этом в законе совершенно не определено, чем должна быть подтверждена данная "опасность человека для общества", непонятно, по каким критериям можно объективно оценить степень опасности человека и доказать, что он перестал быть опасным для общества", — отметили фанаты "Зенита".
Напомним, 30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал "Госуслуги".
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