Политолог Гусев объяснил, стоит ли опасаться отъезда американских дипломатов с Украины
По его мнению, переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена показали реальные намерения Москвы.
Фото © Владимир Гердо / ТАСС
Американские СМИ намеренно раздувают ажиотаж вокруг отъезда дипломатов США с Украины, поводы им подбрасывает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявлениями об опасности "нападения" России. Об этом заявил Лайфу доктор политических наук Александр Гусев.
"На фоне этого ажиотажа часть дипломатов, а вернее их помощников, покинула Киев. Но вы знаете, отъезд дипломатов, членов их семей это довольно рядовое явление. Поэтому хвататься за голову, перевозить вещи — американцы об этом не думают. Тем более состоявшаяся встреча Лаврова и Блинкена показала, что у России нет планов нападать на Украину", — отметил он.
Политолог вопрошает, почему немецкие дипломаты, канадские или британские не уезжают с Украины, если опасность и правда существует. Речь же всё-таки идёт о вольнонаёмных сотрудниках, и они могут перемещаться, куда хотят, заключил он.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Он призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0