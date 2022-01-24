Политолог Гусев объяснил, стоит ли опасаться отъезда американских дипломатов с Украины

"На фоне этого ажиотажа часть дипломатов, а вернее их помощников, покинула Киев. Но вы знаете, отъезд дипломатов, членов их семей это довольно рядовое явление. Поэтому хвататься за голову, перевозить вещи — американцы об этом не думают. Тем более состоявшаяся встреча Лаврова и Блинкена показала, что у России нет планов нападать на Украину", — отметил он.