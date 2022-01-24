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Reuters: Поднявшие мятеж задержали президента Буркина-Фасо

По некоторой информации, в данный момент лидер страны содержится на одной из армейских баз.

24 января, 08:16
<p>Президент Буркина-Фасо. Фото ©<a href="https://www.reuters.com/world/africa/burkina-faso-president-kabore-detained-military-camp-sources-tell-reuters-2022-01-24/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Reuters</a></p>

Президент Буркина-Фасо. Фото © Reuters

Военные, которые устроили бунт и стрельбу в Буркина-Фасо, задержали президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на западноафриканского дипломата и источники в службах безопасности.

По их словам, в данный момент лидер страны содержится на одной из армейских баз.

Взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента Буркина-Фасо

Взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента Буркина-Фасо

Напомним, 23 января государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. В одном из них содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку госпереворота. В социальных сетях появились сообщения о якобы захвате власти военными. Однако правительство страны опровергло эту информацию, заверив, что армия остаётся верной президенту.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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