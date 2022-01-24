Reuters: Поднявшие мятеж задержали президента Буркина-Фасо

Военные, которые устроили бунт и стрельбу в Буркина-Фасо, задержали президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на западноафриканского дипломата и источники в службах безопасности.

По их словам, в данный момент лидер страны содержится на одной из армейских баз.

Напомним, 23 января государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. В одном из них содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку госпереворота. В социальных сетях появились сообщения о якобы захвате власти военными. Однако правительство страны опровергло эту информацию, заверив, что армия остаётся верной президенту.