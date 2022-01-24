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Взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента Буркина-Фасо

Также появилась информация, что семья лидера страны Рока Марка Кристиана Каборе уже покинула страну. Где находится сам глава государства, не уточняется.

24 января, 05:46
<p>Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе © ТАСС / AP</p>

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе © ТАСС / AP

Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Сейчас глава государства находится под охраной сил жандармерии. Об этом сообщает портал LSI Africa.

Ранее появилась информация о том, что у резиденции президента в столице страны Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолёты. При этом, находится ли внутри резиденции лидер Буркина-Фасо, не уточнялось.

"По нашей информации, уход президента Рока Каборе действительно является одним из требований мятежников... Жандармерия обеспечивает безопасность президента Каборе", — сказано в сообщении портала в "Твиттере".

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При этом источник, близкий к генштабу, заявил, что в настоящее время речь не идёт "о стадии мятежа".

По данным LSI Africa, семья президента Буркина-Фасо уже покинула страну. Где находится сам глава государства, не уточняется.

Каборе ввёл с 24 января комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20:00 (23:00 мск) до 05:30 (08:30 мск). Согласно заявлению Министерства образования страны, в понедельник и вторник также будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах".

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23 января государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. Стоит отметить, что в одном из этих лагерей содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку государственного переворота. В социальных сетях после воскресной стрельбы появились сообщения о якобы захвате власти военными. Однако правительство страны опровергло эту информацию. При этом 11 января власти заявили о задержании группы военных, которые подозреваются в подготовке госпереворота. По данным СМИ, во главе заговорщиков стояли молодые офицеры.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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