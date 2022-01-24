Взбунтовавшиеся военные потребовали отставки президента Буркина-Фасо

Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Рока Марка Кристиана Каборе. Сейчас глава государства находится под охраной сил жандармерии. Об этом сообщает портал LSI Africa.

Ранее появилась информация о том, что у резиденции президента в столице страны Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолёты. При этом, находится ли внутри резиденции лидер Буркина-Фасо, не уточнялось.

"По нашей информации, уход президента Рока Каборе действительно является одним из требований мятежников... Жандармерия обеспечивает безопасность президента Каборе", — сказано в сообщении портала в "Твиттере".

При этом источник, близкий к генштабу, заявил, что в настоящее время речь не идёт "о стадии мятежа".

По данным LSI Africa, семья президента Буркина-Фасо уже покинула страну. Где находится сам глава государства, не уточняется.

Каборе ввёл с 24 января комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20:00 (23:00 мск) до 05:30 (08:30 мск). Согласно заявлению Министерства образования страны, в понедельник и вторник также будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах".