AP: Возле резиденции президента Буркина-Фасо в Уагадугу звучат выстрелы
Очевидцы рассказали, что слышали пролетающие вертолёты. Находится ли глава государства в своей резиденции, не уточняется.
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Возле резиденции президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе в столице страны Уагадугу звучат выстрелы. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев.
Также свидетели происходящего рассказали, что слышали пролетающие вертолёты. Находится ли глава государства в резиденции, не уточняется.
Visual reports of gunfire in military camps reported at Ouagadougou, Burkina Faso, as violence continue to escalate accross the Country.— Eons Intelligence (@eonsintelligenc) January 23, 2022
Details later. pic.twitter.com/JtFIt10u1Y
В свою очередь, портал Burkina24 сообщает, что с 24 января в стране действует комендантский час — с 20:00 (23:00 мск) до 05:30 (08:30 мск). Согласно заявлению Министерства образования страны, в понедельник и вторник также будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах".
23 января Государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. Стоит отметить, что в одном из этих лагерей содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку государственного переворота. В социальных сетях после воскресной стрельбы появились сообщения о якобы захвате власти военными. Однако правительство страны опровергло эту информацию. При этом 11 января власти заявили о задержании группы военных, которые подозреваются в подготовке госпереворота. По данным СМИ, во главе заговорщиков стояли молодые офицеры.
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