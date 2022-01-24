AP: Возле резиденции президента Буркина-Фасо в Уагадугу звучат выстрелы

В свою очередь, портал Burkina24 сообщает, что с 24 января в стране действует комендантский час — с 20:00 (23:00 мск) до 05:30 (08:30 мск). Согласно заявлению Министерства образования страны, в понедельник и вторник также будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах".

23 января Государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. Стоит отметить, что в одном из этих лагерей содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку государственного переворота. В социальных сетях после воскресной стрельбы появились сообщения о якобы захвате власти военными. Однако правительство страны опровергло эту информацию. При этом 11 января власти заявили о задержании группы военных, которые подозреваются в подготовке госпереворота. По данным СМИ, во главе заговорщиков стояли молодые офицеры.