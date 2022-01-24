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AP: Возле резиденции президента Буркина-Фасо в Уагадугу звучат выстрелы

Очевидцы рассказали, что слышали пролетающие вертолёты. Находится ли глава государства в своей резиденции, не уточняется.

24 января, 00:28

© Pixabay

Возле резиденции президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе в столице страны Уагадугу звучат выстрелы. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев.

Также свидетели происходящего рассказали, что слышали пролетающие вертолёты. Находится ли глава государства в резиденции, не уточняется.

В свою очередь, портал Burkina24 сообщает, что с 24 января в стране действует комендантский час — с 20:00 (23:00 мск) до 05:30 (08:30 мск). Согласно заявлению Министерства образования страны, в понедельник и вторник также будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах".

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23 января Государственное радио и телевидение сообщило, что утром на базе ВВС и в двух военных лагерях в Уагадугу произошла стрельба. Стоит отметить, что в одном из этих лагерей содержится генерал Жильбер Дьендере, в 2015 году осуждённый за попытку государственного переворота. В социальных сетях после воскресной стрельбы появились сообщения о якобы захвате власти военными. Однако правительство страны опровергло эту информацию. При этом 11 января власти заявили о задержании группы военных, которые подозреваются в подготовке госпереворота. По данным СМИ, во главе заговорщиков стояли молодые офицеры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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