NYT: Байден рассматривает возможность отправить военных в Прибалтику и Восточную Европу
По данным СМИ, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих США, а также об авиации и флоте.
Президент США Джо Байден © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американских войск, авиации и кораблей в странах Прибалтики и Восточной Европы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих США. По данным NYT, ранее высокопоставленные представители Минобороны Соединённых Штатов представили Байдену несколько вариантов действий по ситуации вокруг Украины. Среди них — отправка от тысячи до пяти тысяч военных в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации.
Ранее сообщалось, что Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Также американское дипведомство рекомендовало американцам покинуть Незалежную на коммерческих рейсах.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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