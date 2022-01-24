NYT: Байден рассматривает возможность отправить военных в Прибалтику и Восточную Европу

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения американских войск, авиации и кораблей в странах Прибалтики и Восточной Европы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих США. По данным NYT, ранее высокопоставленные представители Минобороны Соединённых Штатов представили Байдену несколько вариантов действий по ситуации вокруг Украины. Среди них — отправка от тысячи до пяти тысяч военных в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации.