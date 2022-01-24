Глава ДНКОМ Исаев назвал глаза "входными воротами" для омикрон-штамма ковида

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита . Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "омикрон", — приводит слова специалиста ТАСС.

Исаев добавил, что для таких случаев характерное начало заболевания — с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. По его словам, глаза чаще всего становятся "входными воротами" для "омикрона". При этом эксперт уточнил, что на сегодняшний день крайне мало информации о том, какая именно симптоматика типична для "дельты" и "омикрона".