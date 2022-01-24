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Глава ДНКОМ Исаев назвал глаза "входными воротами" для омикрон-штамма ковида

Согласно наблюдениям эксперта, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был "омикрон".

23 января, 23:26

© Pixabay

Штамм коронавируса "омикрон" может проникать в организм человека через глаза, так как одним из симптомов заражения является развитие конъюнктивита. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"По моим личным наблюдениям, есть пациенты, которые переболели "дельтой" в октябре, а в январе повторно перенесли ковид. Вероятно, это был именно "омикрон", — приводит слова специалиста ТАСС.

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Исаев добавил, что для таких случаев характерное начало заболевания — с конъюнктивита с последующими головными болями и насморком. По его словам, глаза чаще всего становятся "входными воротами" для "омикрона". При этом эксперт уточнил, что на сегодняшний день крайне мало информации о том, какая именно симптоматика типична для "дельты" и "омикрона".

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Ранее учёные Стэнфордского университета сообщили, что боль в ушах является признаком заражения "омикроном". А специалист по инфекционным заболеваниям Кэтрин Полинг назвала способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста.

Напомним, штамм "омикрон" обнаружили в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью коронавируса выявили в России 14 декабря. Впоследствии новый штамм был зафиксирован в большинстве регионов страны. 22 января Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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