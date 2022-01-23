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Боль в ушах оказалась признаком заражения "омикроном"

Снижение слуха встречается при этой болезни в очень редких случаях.

23 января, 13:50

© Pixabay

Ушная боль может быть одним из симптомов заражения коронавирусным штаммом "омикрон". Об этом рассказали учёные Стэнфордского университета, проанализировав данные приложения ZOE Covid Symptom Study, где сами пациенты с диагнозом "ковид" отмечают признаки ухудшения своего состояния.

Специалисты провели исследования и подтвердили, что нарастающие неприятные ощущения в ухе могут сопровождать коронавирус. При этом в редких случаях отмечается резкое снижение слуха. По словам экспертов, в этом случае не стоит откладывать поход к врачу.

По словам экспертов, основными признаками заражения омикрон-штаммом являются головная боль, усталость, изменение обоняния и потеря аппетита.

Назван способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста

Назван способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста

А ранее британские учёные назвали самые распространённые симптомы "омикрона" у детей. Реже, по их словам, новый вариант коронавируса может проявиться у подростков в виде диареи и сыпи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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