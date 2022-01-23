Боль в ушах оказалась признаком заражения "омикроном"

Ушная боль может быть одним из симптомов заражения коронавирусным штаммом "омикрон". Об этом рассказали учёные Стэнфордского университета, проанализировав данные приложения ZOE Covid Symptom Study, где сами пациенты с диагнозом "ковид" отмечают признаки ухудшения своего состояния.

Специалисты провели исследования и подтвердили, что нарастающие неприятные ощущения в ухе могут сопровождать коронавирус. При этом в редких случаях отмечается резкое снижение слуха. По словам экспертов, в этом случае не стоит откладывать поход к врачу.

По словам экспертов, основными признаками заражения омикрон-штаммом являются головная боль, усталость, изменение обоняния и потеря аппетита.