Премьер-министр Греции пообещал бездомным вакцинацию от ковида

В Греции ускорят темпы вакцинации бездомных от коронавирусной инфекции. Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис встретился с ними в порту Пирей и заверил, что поможет организовать для них прививочную кампанию.

"Они также обсудили процесс вакцинации с премьер-министром, который пообещал провести немедленную встречу с отделом вакцинации и главным эпидемиологом Сотирисом Циодрасом для тех, кто ещё не был вакцинирован", — уточнила пресс-служба правительства страны.

По данным правительства Греции, в декабре 2021 года на учёте в качестве бездомных состояло 630 человек. Из них 525 уже были вакцинированы. В стране ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет, при этом за отказ прививаться придётся уплатить штраф. Сейчас доля привитых граждан составляет примерно 75%. Ранее профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис назвал 20 февраля днём окончания пандемии, а пик пандемии в стране спрогнозировал на конец января 2022 года.