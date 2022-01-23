Британские учёные назвали самые распространённые симптомы "омикрона" у детей

При заражении "омикроном" у детей наиболее часто появляются усталость, головная боль, насморк, чихание, высокая температура, боль в горле и кашель. При этом протекание болезни у привитых и непривитых детей часто очень похоже, рассказала профессор Королевского колледжа Лондона Эмма Дункан.

Учёные проанализировали несколько сотен случаев заражения омикрон-штаммом детей в возрасте от восьми до 12 лет, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные британского приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study. Они выяснили, что при заражении "омикроном" дети редко болеют в тяжёлой форме. По словам экспертов, новый вариант ковида может проявиться у подростков в виде диареи и сыпи. У некоторых воспаляются верхние и нижние дыхательные пути, появляется грубый лающий кашель. Такой синдром называют круп.