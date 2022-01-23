Врачи объяснили, почему нельзя наполнять презерватив острым соусом, как это сделал рэпер Дрейк

Наполнить использованный презерватив острым соусом для предотвращения нежелательной беременности — не самая лучшая затея, считают врачи. Недавно стало известно, что именно этот странный способ практикует рэпер Дрейк, чтобы партнёрши по сексу не могли воспользоваться его биоматериалом после соития. Модель, пострадавшая от действий певца, подала на него в суд, ведь этот "лайфхак" не только неэффективен, но ещё и опасен, пишет Daily Star.

Дрейк. Фото © Instagram / champagnepapi

"Перчинку" в интимные отношения лучше привносить другими способами, считает доктор Эрим Чаудри, медицинский директор портала о мужском здоровье Manual. Острый соус содержит химически активные компоненты, активизирующие в мозгу те же рецепторы, которые срабатывают и в результате ожога, объясняет он. "Интимные зоны, контактирующие со жгучей приправой, будут болеть и воспаляться. Напомню, что на поверхности полового члена более четырёх тысяч нервных окончаний, а на клиторе их в два раза больше", — подчеркнул эксперт.

Острый соус "Табаско". Фото © Wikimedia Commons / DJM

При этом не существует медицинских доказательств того, что острый соус эффективен в качестве спермицидного агента, говорит доктор. Такие вещества должны сгущать слизь в шейке матки, тем самым затрудняя движение сперматозоидов, но пищевые продукты из перца вряд ли справятся с этой миссией, уверяет Чаудри.

Вариант использования презерватива. Фото © Wikimedia Commons / Vladimir Klimontovich