Российский чемпион UFC, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров, которого недавно жестоко избили в Мексике, опубликовал видеообращение для своих подписчиков. Он рассказал, что уже здоров, раны затянулись. Боец поблагодарил фанатов за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

"Пусть Всевышний простит тех, кто написал: "Жаль, что не убили". Я выживу. Это хорошая наука нашим туристам беззаботным, которых здесь очень много", — сказал Тактаров на видео в "Инстаграме".

Боец и актёр Олег Тактаров рассказал о своём состоянии после избиения в Мексике © Instagram / olegtaktarov_official

По его словам, у него собрано очень много материалов о том, что может поджидать туристов в латиноамериканских странах. Тактаров ждёт профессиональную команду, чтобы поделиться этими знаниями с согражданами и попытаться спасти чьи-то жизни.