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Боец и актёр Олег Тактаров рассказал о своём состоянии после избиения в Мексике

По его мнению, произошедшее может стать хорошим уроком для беззаботных российских туристов, которых очень много отдыхает в латиноамериканских странах.

23 января, 07:58

Фото © Instagram / olegtaktarov_official

Российский чемпион UFC, актёр и кинопродюсер Олег Тактаров, которого недавно жестоко избили в Мексике, опубликовал видеообращение для своих подписчиков. Он рассказал, что уже здоров, раны затянулись. Боец поблагодарил фанатов за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

"Пусть Всевышний простит тех, кто написал: "Жаль, что не убили". Я выживу. Это хорошая наука нашим туристам беззаботным, которых здесь очень много", — сказал Тактаров на видео в "Инстаграме".

Боец и актёр Олег Тактаров рассказал о своём состоянии после избиения в Мексике © Instagram / olegtaktarov_official

По его словам, у него собрано очень много материалов о том, что может поджидать туристов в латиноамериканских странах. Тактаров ждёт профессиональную команду, чтобы поделиться этими знаниями с согражданами и попытаться спасти чьи-то жизни.

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Напомним, об избиении российского актёра стало известно вчера. Тактаров сам рассказал подробности нападения. По словам бойца, его оглушили, связали и били на земле. Позже российское посольство отреагировало на избиение Тактарова в Мексике. Как сказал дипломат, никаких проявлений русофобии в этой стране отмечено не было.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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