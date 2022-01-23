Пушков объяснил отставку главы ВМС Германии после слов о Крыме
Сенатор сказал, что в альянсе нельзя так даже думать, не то что произносить вслух.
Алексей Пушков © ТАСС / Шарифулин Валерий
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём телеграм-канале нашумевший уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.
"Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется", — заявил Пушков.
По мнению члена Совфеда, такое мышление "недопустимо" для стран Запада, ведь там никому не нужен здравый анализ или грамотная оценка реальности. Вице-адмирал же поплатился за то, что не следовал идеологической догме. Поэтому такие вещи запрещено не только говорить в НАТО — о них нельзя даже думать, уверен Пушков.
Напомним, ранее Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова командующего ВМС о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку.
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