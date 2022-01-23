Пушков объяснил отставку главы ВМС Германии после слов о Крыме

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём телеграм-канале нашумевший уход в отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха после его заявления о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

"Куда лучше нести ахинею о "великой истории" Украины, которая якобы отбивалась то от монголов, то от татар, то ещё бог знает от кого... Вот такое западному политику нести можно — и это даже поощряется", — заявил Пушков.