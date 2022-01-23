Оговорка в стиле босса: Псаки перепутала Байдена с Обамой после вопроса об отставке
Чем была вызвана эта оговорка, неизвестно. По словам пресс-секретаря, ей нравится проводить время с главой Белого дома, общаться и слушать его мнение.
Джен Псаки. Фото © The Daily Mail
Псаки перепутала Байдена с Обамой, когда отвечала на вопрос об отставке © The Daily Mail
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью американскому телеканалу перепутала президента США Джо Байдена с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Это произошло, когда Псаки отвечала на вопрос, планирует ли она уйти в отставку в этом году, пишет издание The Daily Mail.
"Я не знаю, когда я уйду. Это честь для меня, мне нравится работать на президента Оба... Байдена", — сказала Псаки.
Чем была вызвана эта оговорка, неизвестно. По словам пресс-секретаря, ей нравится проводить время с Байденом, общаться и слушать его мнение по разным поводам. Она призналась, что получает от этого огромную радость. Псаки пожелала всем получить в жизни такой опыт.
Псаки не раз отличалась своими одиозными высказываниями и курьёзами во время публичных выступлений. Так, однажды она с трудом произнесла фамилию американского политика. На видеозаписи, которую распространил Белый дом, было видно, что Псаки с усилием произносит фамилию сенатора от штата Аризона демократа Кирстен Синема.
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