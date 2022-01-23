Экс-депутат Рады Мураев выложил фото в стиле Бонда перед заявлением британского МИДа
За семь часов публикация набрала более тысячи лайков. Пользователи оценили креатив политика и написали, что уже готовы подносить ему патроны.
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев © Instagram / murayev
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев опубликовал в своих соцсетях чёрно-белые фото в стиле Джеймса Бонда за несколько часов до заявления МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы якобы хотят привести его к власти в Киеве.
На фото, опубликованном в "Инстаграме", Мураев изображён в классическом чёрно-белом костюме спецагента с пистолетом в руках. Над ним висит надпись SKYFALL 007. Снимок пародирует плакат фильма про Бонда. За семь часов публикация набрала более тысячи лайков. Пользователи оценили креатив экс-депутата и уже выстраиваются в очередь, чтобы подносить ему патроны. Фото появилось в Сети до полуночи, а в 1:30 мск британский МИД сделал заявление.
© Instagram / murayev
"Подробности завтра", — подписал Мураев фото.
Напомним, сегодня МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". МИД РФ назвал заявление Лондона дезинформацией и призвал "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". Стоит отметить, что Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями и ему запрещён въезд в РФ.
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