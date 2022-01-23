Экс-депутат Рады Мураев выложил фото в стиле Бонда перед заявлением британского МИДа

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев опубликовал в своих соцсетях чёрно-белые фото в стиле Джеймса Бонда за несколько часов до заявления МИД Великобритании о том, что российские спецслужбы якобы хотят привести его к власти в Киеве.

На фото, опубликованном в "Инстаграме", Мураев изображён в классическом чёрно-белом костюме спецагента с пистолетом в руках. Над ним висит надпись SKYFALL 007. Снимок пародирует плакат фильма про Бонда. За семь часов публикация набрала более тысячи лайков. Пользователи оценили креатив экс-депутата и уже выстраиваются в очередь, чтобы подносить ему патроны. Фото появилось в Сети до полуночи, а в 1:30 мск британский МИД сделал заявление.