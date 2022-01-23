Глава Забайкалья заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных
Он также пообещал разобраться с мусором в селе Домна, где собаки загрызли девочку, и запустить дополнительный автобус для школьников.
© ТАСС / Афонина Елена
Закон, регулирующий отлов бездомных собак, должен быть изменён, поскольку имеет изъяны. Об этом заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, комментируя недавнюю трагедию с гибелью ребёнка от нападения бродячих псов. По его словам, инициатива будет направлена в федеральные законодательные органы.
"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон", — приводит его слова пресс-служба правительства.
По словам Осипова, в ближайшее время бездомные собаки, растерзавшие девочку в Домне, будут убраны с улицы. Кроме того, власти запустят дополнительный автобус, на котором дети смогут безопасно добираться до школы, тёмные улицы оснастят освещением, а также внесут изменения в график вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных животных.
Напомним, в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Это произошло, когда ребёнок возвращался из музыкальной школы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". После случившегося разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители грозятся устроить бойкот и отказываются отпускать детей в школу.
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