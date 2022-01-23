Глава Забайкалья заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных

Закон, регулирующий отлов бездомных собак, должен быть изменён, поскольку имеет изъяны. Об этом заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, комментируя недавнюю трагедию с гибелью ребёнка от нападения бродячих псов. По его словам, инициатива будет направлена в федеральные законодательные органы.

"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населённых пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон", — приводит его слова пресс-служба правительства.

По словам Осипова, в ближайшее время бездомные собаки, растерзавшие девочку в Домне, будут убраны с улицы. Кроме того, власти запустят дополнительный автобус, на котором дети смогут безопасно добираться до школы, тёмные улицы оснастят освещением, а также внесут изменения в график вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных животных.