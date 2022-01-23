В поисках утонувшей на Крещение в Ленобласти женщины задействовали подводный аппарат

В Гатчинском районе Ленинградской области продолжаются поиски 40-летней женщины, которая нырнула в необорудованную купель во время крещенских купаний и пропала. Спасатели пытаются найти её тело с помощью телеуправляемого подводного аппарата RovBuilder, сообщил Лайфу источник.

По его словам, устройство позволяет получить точную визуальную информацию о состоянии объектов в водной толще, а также сделать видеозапись для дальнейших исследований. Поиски женщины ведутся с 19 января.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании.