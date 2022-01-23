Премьер-министр Новой Зеландии отменила свадьбу из-за ковидных ограничений
В стране стремительно распространяется омикрон-штамм, из-за чего власти усиливают ограничительные меры.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила собственную свадьбу, о чём заявила прямо во время пресс-конференции, посвящённой новым ковидным ограничениям в стране. Об этом сообщает Reuters.
В последнее время в Новой Зеландии стремительно распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим власти усилили контроль за соблюдением масочного режима и ужесточили ограничительные меры. Так, в закрытых помещениях и на мероприятиях могут одновременно находиться не более ста человек при условии, что у них есть сертификаты вакцинации. Если же их нет, то лимит составит 25 человек.
"Что касается меня, то моя свадьба не состоится. <...> Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии", — сказала премьер.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции решили отменить требование носить маски на улице. В стране с 24 января начнёт действовать закон о вакцинном пропуске CoViD-19, который будет обязательным для доступа в кафе, театры и другие общественные места.
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