Премьер-министр Новой Зеландии отменила свадьбу из-за ковидных ограничений

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила собственную свадьбу, о чём заявила прямо во время пресс-конференции, посвящённой новым ковидным ограничениям в стране. Об этом сообщает Reuters.

В последнее время в Новой Зеландии стремительно распространяется новый штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим власти усилили контроль за соблюдением масочного режима и ужесточили ограничительные меры. Так, в закрытых помещениях и на мероприятиях могут одновременно находиться не более ста человек при условии, что у них есть сертификаты вакцинации. Если же их нет, то лимит составит 25 человек.

"Что касается меня, то моя свадьба не состоится. <...> Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии", — сказала премьер.