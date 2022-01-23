Telegraph: РФ является крепким орешком и новые санкции не станут для неё смертельными

Новые антироссийские санкции, если власти США решатся их ввести, не станут для экономики РФ "экзистенциальными". Об этом заявил обозреватель издания The Daily Telegraph Джереми Уорнер.

В своей статье он отметил, что ограничительные меры способны осложнить жизнь Москве, но не нанесут по ней смертельного удара. Схожее мнение высказал и главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.

"У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком", — отметил он.

По словам Уорнера, чтобы оказать реальное влияние на Россию, Западу придётся сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив из международной платёжной системы SWIFT. При этом обозреватель добавил, что "ни одно из этих действий не выглядит реалистичным".