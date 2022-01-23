Telegraph: РФ является крепким орешком и новые санкции не станут для неё смертельными
У России довольно высокий болевой порог, отметил главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.
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Новые антироссийские санкции, если власти США решатся их ввести, не станут для экономики РФ "экзистенциальными". Об этом заявил обозреватель издания The Daily Telegraph Джереми Уорнер.
В своей статье он отметил, что ограничительные меры способны осложнить жизнь Москве, но не нанесут по ней смертельного удара. Схожее мнение высказал и главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.
"У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчётах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком", — отметил он.
По словам Уорнера, чтобы оказать реальное влияние на Россию, Западу придётся сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив из международной платёжной системы SWIFT. При этом обозреватель добавил, что "ни одно из этих действий не выглядит реалистичным".
Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, который озаглавлен как "Акт привлечения к ответственности Путина". Так, ограничения могут коснуться российских чиновников и силовиков. Речь идёт о представителе Кремля Дмитрии Пескове, премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, мэре Москвы Сергее Собянине, главе Минздрава Михаиле Мурашко, главе ЦИК Элле Памфиловой и других. Кроме того, новый документ затрагивает бизнесменов РФ, среди которых в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, а также некоторых журналистов, в частности Владимира Соловьёва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным очередной проект антироссийских санкций США, а председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на возможные ограничительные меры со стороны Вашингтона.
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