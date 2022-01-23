Лупят экономической дубинкой: 7 стран, против которых США вводили сильнейшие санкции
Президент США Джозеф Байден грозит ввести новые санкции для России. При этом Вашингтон часто использует их по всему миру как финансовое оружие.
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock,
США и санкции — в последние дни эти слова звучат как синонимы. Байден заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия не сможет проводить операции с долларом. На этом фоне он вырос по отношению к рублю. Соединённые Штаты давно убедили себя в эффективности торгового и финансового эмбарго против своих конкурентов.
7 стран, против которых ввели сильнейшие санкции. Инфографика © LIFE
Поэтому Байден старается запугивать и говорит, что введёт санкции, "которые и не снились России". У США большой опыт в этом деле. В санкционном списке Вашингтона свыше 20 стран на всех континентах. США ввели санкции против Северной Кореи, Венесуэлы, Мьянмы, Сирии, Белоруссии, Сербии и других стран. Антироссийские санкции действуют с 2014 года. Но есть страны вроде КНДР, где санкции США действуют уже 72 года.
Кроме того, к санкциям США зачастую добавляются и санкции Евросоюза. А запрет Вашингтона третьей стране хранить активы на своей территории или брать кредиты в американских банках почти всегда означает попадание страны также и в чёрный список ЕС. Мы составили перечень государств, на которые США чаще всего обращают своё санкционное оружие.