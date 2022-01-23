Лупят экономической дубинкой: 7 стран, против которых США вводили сильнейшие санкции Президент США Джозеф Байден грозит ввести новые санкции для России. При этом Вашингтон часто использует их по всему миру как финансовое оружие. 22 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock,

США и санкции — в последние дни эти слова звучат как синонимы. Байден заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Россия не сможет проводить операции с долларом. На этом фоне он вырос по отношению к рублю. Соединённые Штаты давно убедили себя в эффективности торгового и финансового эмбарго против своих конкурентов.

7 стран, против которых ввели сильнейшие санкции. Инфографика © LIFE

Поэтому Байден старается запугивать и говорит, что введёт санкции, "которые и не снились России". У США большой опыт в этом деле. В санкционном списке Вашингтона свыше 20 стран на всех континентах. США ввели санкции против Северной Кореи, Венесуэлы, Мьянмы, Сирии, Белоруссии, Сербии и других стран. Антироссийские санкции действуют с 2014 года. Но есть страны вроде КНДР, где санкции США действуют уже 72 года.

Кроме того, к санкциям США зачастую добавляются и санкции Евросоюза. А запрет Вашингтона третьей стране хранить активы на своей территории или брать кредиты в американских банках почти всегда означает попадание страны также и в чёрный список ЕС. Мы составили перечень государств, на которые США чаще всего обращают своё санкционное оружие.

Авторы Артур Матвеев