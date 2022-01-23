Telegraph узнала о разработке в Британии "ядерного" варианта санкций против России
По данным газеты, этот пакет ограничений включает в себя отключение РФ от системы SWIFT и меры против газопровода "Северный поток – 2".
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Великобритания начала разработку новых санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета The Telegraph.
Издание утверждает, что британские чиновники "начали работу над новыми санкциями", направленными на "ослабление российской экономики" в том случае, если "Кремль продвинется вперёд". По данным газеты, Лондон не исключает "ядерный" вариант ограничений, предполагающий отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT. В то же время премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, по данным The Telegraph, считает, что рестрикции не могут не включать меры против газопровода "Северный поток – 2".
Журналисты отмечают, что Джонсон намерен провести переговоры с лидерами стран "Большой семёрки" (G7), куда помимо Великобритании входят США, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Целью этого мероприятия называется создание "санкционной коалиции" для принятия "целенаправленных мер против олигархов, поддерживающих президента России".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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