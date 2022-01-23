Telegraph узнала о разработке в Британии "ядерного" варианта санкций против России

Великобритания начала разработку новых санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета The Telegraph.

Издание утверждает, что британские чиновники "начали работу над новыми санкциями", направленными на "ослабление российской экономики" в том случае, если "Кремль продвинется вперёд". По данным газеты, Лондон не исключает "ядерный" вариант ограничений, предполагающий отключение РФ от международной межбанковской системы SWIFT. В то же время премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон, по данным The Telegraph, считает, что рестрикции не могут не включать меры против газопровода "Северный поток – 2".