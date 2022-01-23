Рогозин заявил, что ракеты "Союз-2" прослужат ещё 10 лет
Гендиректор "Роскосмоса" считает, что через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а, наоборот, дефицит пусковых мощностей.
Ракета-носитель типа "Союз-2" © ТАСС / roscosmos.ru
Ракеты "Союз-2" прослужат ещё 10 лет, так как мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать. Об этом в интервью журналу "Русский космос" заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а, наоборот, дефицит пусковых мощностей. Поэтому наши работы по ракете "Союз-5", по совершенствованию "Союза-2", который, думаю, ещё лет десять полетает, по ракетам "Амур-СПГ" и семейству "Ангара" останутся востребованы", — отметил он.
Глава "Роскосмоса" объяснил, что сделал такие выводы на основании косвенных признаков, включая заказы зарубежных спутникостроителей на российские электрореактивные двигатели, которые исчисляются тысячами. "Русский космос" сообщает, что в 2021 году в космос было выведено более 1800 аппаратов. Это почти на 30% больше, чем в 2020-м, и является рекордом.
Ранее сообщалось, что в России начали собирать первый спутник с плазменным двигателем. В планах — создать два экспериментальных аппарата для лётных испытаний и развести их на орбите.
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