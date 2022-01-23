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"Мы как гости": Депутат Рады Кучеренко признал неспособность Киева заблокировать "Северный поток – 2"

По его словам, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского голубого топлива и заполнения подземных хранилищ пытается "нивелировать" свои провалы.

23 января, 03:14

© ТАСС / DPA

Украина не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Батьковщина", первый замглавы Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Киев будет привлечён к процессу сертификации газопровода. По словам Кучеренко, главная задача министра — не сообщать "плохие новости". Он напомнил, что об участии Незалежной в сертификации "Северного потока – 2" неоднократно заявляли глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко и другие местные чиновники.

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"Но я вам открою тайну: мы не принимаем участия… Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить. Может, один раз, может, два", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Как уточнил Кучеренко, руководство "Нафтогаза" вместо увеличения добычи украинского голубого топлива и заполнения подземных хранилищ пытается "нивелировать" свои провалы.

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"Им необходима вечная борьба… Мы уже будем без газа, соломой будем топить ТЭЦ, а они будут бороться и рассказывать, кто виноват", — подчеркнул нардеп.

При этом он предупредил, что "Северный поток – 2" всё равно будет запущен — весной, летом или осенью.

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Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за срочный запуск "Северного потока – 2". По её мнению, дополнительные поставки российского газа помогут стране скорее перейти на возобновляемые источники энергии.

Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство потребовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей немецкой "дочки". Позже стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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