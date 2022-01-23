Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвящённый резкой реакции Киева на заявление вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Напомним, что после критики военачальник покинул пост главнокомандующего ВМС Германии.

Публикация на эту тему в Der Spiegel вызвала активный отклик среди читателей в комментариях.

"Это правда (слова вице-адмирала. — Прим. Лайфа). Или Украина считает, что Россия вернёт Крым? Точно так же Израиль не вернёт Голанские высоты. Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить "Северный поток – 2", — отметил один из пользователей.

"И снова Украина вызвала немецкого посла. Причина — слова немецкого адмирала в Индии. Агрессивную антинемецкую политику Украины я считаю деструктивной. Так не приобретаются друзья или союзники", — подчеркнул другой комментатор.

Ещё один читатель заметил, что Шёнбах "просто сказал вслух то, о чём думает большинство".

"Крым остаётся российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры (ЕС, НАТО, еврозона). В военном отношении там нечего ловить", — добавил он.

"Тот, кто верит, что Россия вернёт Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый", — подчеркнул читатель Der Spiegel.

"Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать нет. У нас достаточно фальшивых друзей", — написал ещё один комментатор.