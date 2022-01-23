"Сказал вслух то, о чём думает большинство": Читатели Der Spiegel вступились за главкома ВМС ФРГ Шёнбаха после его слов о Крыме
Немецкие пользователи отметили, что если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия должна сказать нет, поскольку у Берлина "достаточно фальшивых друзей".
Кай-Ахим Шёнбах © Bundeswehr / Julia Kelm
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвящённый резкой реакции Киева на заявление вице-адмирала Кай-Ахима Шёнбаха о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Напомним, что после критики военачальник покинул пост главнокомандующего ВМС Германии.
Ранее Шёнбах сказал, что полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть высказывание Шёнбаха о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку. Позже сам Шёнбах подтвердил, что подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.
Публикация на эту тему в Der Spiegel вызвала активный отклик среди читателей в комментариях.
"Это правда (слова вице-адмирала. — Прим. Лайфа). Или Украина считает, что Россия вернёт Крым? Точно так же Израиль не вернёт Голанские высоты. Украина взвинчивает ситуацию и пытается втянуть в этот кризис Германию, чтобы остановить "Северный поток – 2", — отметил один из пользователей.
"И снова Украина вызвала немецкого посла. Причина — слова немецкого адмирала в Индии. Агрессивную антинемецкую политику Украины я считаю деструктивной. Так не приобретаются друзья или союзники", — подчеркнул другой комментатор.
Ещё один читатель заметил, что Шёнбах "просто сказал вслух то, о чём думает большинство".
"Крым остаётся российским. Украина вообще не вписывается в наши структуры (ЕС, НАТО, еврозона). В военном отношении там нечего ловить", — добавил он.
"Тот, кто верит, что Россия вернёт Крым, также верит в Деда Мороза. Вице-адмирал говорит только то, что знает каждый", — подчеркнул читатель Der Spiegel.
"Если Украина действительно подаст заявку на вступление в НАТО, то Германия, естественно, должна сказать нет. У нас достаточно фальшивых друзей", — написал ещё один комментатор.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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