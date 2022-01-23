В МЧС рассказали о поисках тела женщины, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти

В Гатчинском районе продолжаются поиски женщины, утонувшей во время крещенских купаний на реке Оредеж. Об этом пишет издание 47news со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Отмечается, что в поисковых работах участвуют водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. По состоянию на вечер 22 января обследовано три с половиной километра дна, всего водолазы сделали 13 погружений. Поиски будут продолжены, добавили в ведомстве.