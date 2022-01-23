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В МЧС рассказали о поисках тела женщины, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти

Трагический инцидент произошёл 19 января на реке Оредеж у деревни Выры. 40-летняя жительница Санкт-Петербурга нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась.

23 января, 02:46

Кадр из видео © LIFE

В Гатчинском районе продолжаются поиски женщины, утонувшей во время крещенских купаний на реке Оредеж. Об этом пишет издание 47news со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Россиянка погибла на глазах у семьи, нырнув в прорубь на Крещение

Россиянка погибла на глазах у семьи, нырнув в прорубь на Крещение

Отмечается, что в поисковых работах участвуют водолазы поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга. По состоянию на вечер 22 января обследовано три с половиной километра дна, всего водолазы сделали 13 погружений. Поиски будут продолжены, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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