Белый дом: Байден обсудил с помощниками переговоры с Россией и ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден обсудил переговоры с Россией и ситуацию вокруг Украины со своими помощниками, ответственными за вопросы национальной безопасности. Совещание состоялось в резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Байдену доложили "о текущем состоянии российских военных операций", якобы проводимых "на границе с Украиной". Также отмечается, что американский президент обсудил с представителями администрации прилагаемые дипломатические усилия "по деэскалации ситуации" и "целый ряд мер сдерживания, включая осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности".