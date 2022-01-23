Белый дом: Байден обсудил с помощниками переговоры с Россией и ситуацию вокруг Украины
В частности, на совещании шла речь о поставках в Незалежную американской военной помощи.
Джо Байден © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден обсудил переговоры с Россией и ситуацию вокруг Украины со своими помощниками, ответственными за вопросы национальной безопасности. Совещание состоялось в резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня президент Байден встретился в Кэмп-Дэвиде лично и в виртуальном формате со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", — говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что Байдену доложили "о текущем состоянии российских военных операций", якобы проводимых "на границе с Украиной". Также отмечается, что американский президент обсудил с представителями администрации прилагаемые дипломатические усилия "по деэскалации ситуации" и "целый ряд мер сдерживания, включая осуществляемую сейчас поставку Украине помощи в сфере безопасности".
Накануне США подтвердили передачу Украине первой партии дополнительной военной помощи. В Киев было доставлено более 100 тонн соответствующих грузов, в том числе летального вооружения и снаряжения.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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