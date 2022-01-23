Аналитики JP Morgan спрогнозировали последствия подорожания нефти до $150 за баррель
По их словам, вероятность роста цен увеличивает геополитическая напряжённость между Россией и Украиной.
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Аналитики американского финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co считают, что цены на нефть могут существенно вырасти из-за ситуации вокруг Украины. Эксперты смоделировали прогноз, при котором стоимость барреля чёрного золота достигнет 150 долларов, пишет Bloomberg.
"Существующая в последнее время геополитическая напряжённость между Россией и Украиной увеличивает риск существенного роста в этом квартале", — утверждают аналитики.
По их словам, подорожание барреля нефти до 150 долларов замедлит темпы роста ВВП в мире на 0,9% в первой половине 2022 года. Сейчас рост ожидается на уровне 4,1%. Помимо этого прогнозируется рост инфляции до 7,2% вместо ожидаемых 3%. Эксперты считают, что это приведёт к ужесточению центробанками стран валютной политики. При этом они отметили, что в своём прогнозе не учитывали влияния гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной и последствий американских финансовых санкций, которые могут быть введены против Москвы.
Как сообщал Лайф, в последние дни нефть подорожала до рекордных за семь лет показателей. Так, ранее цена барреля впервые с 2014 года поднялась до 87, а затем и 89 долларов.
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