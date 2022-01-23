Аналитики JP Morgan спрогнозировали последствия подорожания нефти до $150 за баррель

По их словам, подорожание барреля нефти до 150 долларов замедлит темпы роста ВВП в мире на 0,9% в первой половине 2022 года. Сейчас рост ожидается на уровне 4,1%. Помимо этого прогнозируется рост инфляции до 7,2% вместо ожидаемых 3%. Эксперты считают, что это приведёт к ужесточению центробанками стран валютной политики. При этом они отметили, что в своём прогнозе не учитывали влияния гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной и последствий американских финансовых санкций, которые могут быть введены против Москвы.