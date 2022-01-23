США обеспокоены заявлением Лондона о планах РФ "посадить" в Киеве пророссийского лидера
В Вашингтоне заявили, что "украинский народ имеет суверенное право определять своё собственное будущее".
Здание резиденции президента США (Белый дом) © Pixabay
Белый дом обеспокоен утверждениями МИД Великобритании о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к РФ правительство. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности администрации президента США Эмили Хорн.
"Подобные планы вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять своё собственное будущее, мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнёров на Украине", — цитирует Хорн в "Твиттере" журналист газеты Politico Алекс Уорд.
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Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками".
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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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