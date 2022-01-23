США обеспокоены заявлением Лондона о планах РФ "посадить" в Киеве пророссийского лидера

Белый дом обеспокоен утверждениями МИД Великобритании о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное по отношению к РФ правительство. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета нацбезопасности администрации президента США Эмили Хорн.

"Подобные планы вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять своё собственное будущее, мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнёров на Украине", — цитирует Хорн в "Твиттере" журналист газеты Politico Алекс Уорд.