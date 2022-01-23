"Аль-Арабия": На северо-востоке Сирии уничтожили 56 террористов ИГИЛ
Это произошло при штурме тюрьмы в Эль-Хасаке, где боевики продолжают удерживать часть зданий.
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Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки ИГИЛ* во время боёв в Эль-Хасаке — центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии. Об этом информирует телеканал "Аль-Арабия".
Как сообщается, 22 января отряды SDF с помощью американских военных предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где террористы продолжают удерживать часть зданий. За несколько дней курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF возросло до 33.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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