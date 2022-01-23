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"Аль-Арабия": На северо-востоке Сирии уничтожили 56 террористов ИГИЛ

Это произошло при штурме тюрьмы в Эль-Хасаке, где боевики продолжают удерживать часть зданий.

23 января, 01:05

© ТАСС / DPA

Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) ликвидировали 56 боевиков террористической группировки ИГИЛ* во время боёв в Эль-Хасаке — центре неподконтрольной Дамаску провинции на северо-востоке Сирии. Об этом информирует телеканал "Аль-Арабия".

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Как сообщается, 22 января отряды SDF с помощью американских военных предприняли очередной штурм тюрьмы в Эль-Хасаке, где террористы продолжают удерживать часть зданий. За несколько дней курдским "спецназом было уничтожено 56 террористов". Число жертв среди бойцов SDF возросло до 33.

Ранее пятеро сирийских военных стали жертвами нападения террористов ИГИЛ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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