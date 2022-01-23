Sky News: Джонсон в ближайшие дни отправит министра обороны Уоллеса на переговоры в Россию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни даст указание главе Минобороны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным СМИ, глава правительства намерен сказать Уоллесу, чтобы тот принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу приехать на переговоры в столицу России. Уточняется, что Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как "в высшей степени опасную".