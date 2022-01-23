Sky News: Джонсон в ближайшие дни отправит министра обороны Уоллеса на переговоры в Россию
По данным телеканала, премьер Британии расценивает ситуацию на границе РФ и Украины как "в высшей степени опасную".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни даст указание главе Минобороны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным СМИ, глава правительства намерен сказать Уоллесу, чтобы тот принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу приехать на переговоры в столицу России. Уточняется, что Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как "в высшей степени опасную".
Ранее Лайф рассказывал, что Уоллес пригласил Шойгу на переговоры по безопасности в Лондон. Он выразил готовность вести с российским министром конструктивный диалог в духе доброй воли. Шойгу в ответ пригласил главу Минобороны Британии в Москву в любое удобное для него время.
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