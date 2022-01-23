В польском городе Соколув-Подляски ограбили и убили приехавшую на заработки 49-летнюю гражданку Украины. Об этом сообщает портал berdichev.biz со ссылкой на дочь женщины.

18 января Надежда Яремчук шла на работу в ночную смену, в этот момент неизвестный мужчина ударил её тяжёлым предметом по голове и ограбил.

"На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром её увидели прохожие и вызвали полицию", — рассказала дочь погибшей Ольга.

Сейчас дочь Надежды собирает деньги, чтобы перевезти тело на Украину и похоронить.