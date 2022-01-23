"Тело всю ночь пролежало на улице": В Польше ограбили и убили украинку, приехавшую на заработки
Неизвестный ударил женщину тяжёлым предметом по голове, когда она шла на работу в ночную смену.
Фото © Страница Надежды Яремчук в "Фейсбуке"
В польском городе Соколув-Подляски ограбили и убили приехавшую на заработки 49-летнюю гражданку Украины. Об этом сообщает портал berdichev.biz со ссылкой на дочь женщины.
18 января Надежда Яремчук шла на работу в ночную смену, в этот момент неизвестный мужчина ударил её тяжёлым предметом по голове и ограбил.
"На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром её увидели прохожие и вызвали полицию", — рассказала дочь погибшей Ольга.
Сейчас дочь Надежды собирает деньги, чтобы перевезти тело на Украину и похоронить.
Ранее в Польше украинца избили до потери сознания за разговор на мове. По словам пострадавшего, агрессор выкрикивал националистические лозунги.
Комментариев: 0