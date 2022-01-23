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"Тело всю ночь пролежало на улице": В Польше ограбили и убили украинку, приехавшую на заработки

Неизвестный ударил женщину тяжёлым предметом по голове, когда она шла на работу в ночную смену.

23 января, 01:47

Фото © Страница Надежды Яремчук в "Фейсбуке"

В польском городе Соколув-Подляски ограбили и убили приехавшую на заработки 49-летнюю гражданку Украины. Об этом сообщает портал berdichev.biz со ссылкой на дочь женщины.

18 января Надежда Яремчук шла на работу в ночную смену, в этот момент неизвестный мужчина ударил её тяжёлым предметом по голове и ограбил.

"На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром её увидели прохожие и вызвали полицию", — рассказала дочь погибшей Ольга.

Тело убитого украинца нашли в Польше в новогоднюю ночь, полиция задержала 12 человек

Тело убитого украинца нашли в Польше в новогоднюю ночь, полиция задержала 12 человек

Сейчас дочь Надежды собирает деньги, чтобы перевезти тело на Украину и похоронить.

Ранее в Польше украинца избили до потери сознания за разговор на мове. По словам пострадавшего, агрессор выкрикивал националистические лозунги.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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