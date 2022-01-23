Пульмонолог Тарасенко посоветовал галотерапию для восстановления лёгких после ковида

Врачи советуют людям, которые недавно переболели ковидом, дышать свежим воздухом, желательно морским. Но не у всех есть возможность съездить на курорт. Об альтернативных вариантах восстановления после коронавируса рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Как уточнил медик в эфире радио Sputnik, вместо нескольких дней на море можно провести один час в галокамере или соляной пещере. Сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. По словам специалиста, такие процедуры являются эффективным способом повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после коронавируса.

"Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отёк слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в лёгких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в лёгких", — сказал Тарасенко.

При этом он заметил, что галотерапию не следует воспринимать как панацею, но если сочетать её с другими методами реабилитации, то справиться с последствиями ковида можно будет гораздо быстрее. По словам пульмонолога, пациентам обычно рекомендуют от 10 до 30 сеансов пребывания в соляной пещере, причём максимальный интервал между ними должен быть не более одного-двух дней.

"В приёме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после CoViD-19. Кроме того, лучше принимать процедуры в специализированных центрах, где есть врач-физиотерапевт, который чётко расписывает количество сеансов, исходя из жалоб пациента и его дефицитов. Дома организовать подобное лечение не получится. Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем", — подчеркнул врач.

При этом поход в соляную пещеру противопоказан при обострении хронических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней, резюмировал Тарасенко.