Александр Овечкин оформил дубль за восемь минут и довёл число голов в НХЛ до 759
Россиянину осталось забить семь шайб, чтобы догнать Яромира Ягра в списке лучших снайперов за всю историю лиги.
Александр Овечкин (№ 8) © ТАСС / AP
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы Сенаторз". Встреча завершилась победой столичных в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).
Goal No. 2️⃣8️⃣ of the season for @ovi8 pic.twitter.com/b1nkT13VpB— Washington Capitals (@Capitals) January 23, 2022
На счету россиянина первая и вторая шайбы его команды, которые позволили перевести игру в дополнительное время. Дубль Ови оформил за восемь минут. В первом случае ему ассистировал Евгений Кузнецов. Отличившись дважды, Овечкин довёл число своих голов в НХЛ до 759. В списке лучших снайперов за всю историю лиги он всего на семь шайб отстаёт от легендарного чеха Яромира Ягра. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).
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