Александр Овечкин оформил дубль за восемь минут и довёл число голов в НХЛ до 759

На счету россиянина первая и вторая шайбы его команды, которые позволили перевести игру в дополнительное время. Дубль Ови оформил за восемь минут. В первом случае ему ассистировал Евгений Кузнецов. Отличившись дважды, Овечкин довёл число своих голов в НХЛ до 759. В списке лучших снайперов за всю историю лиги он всего на семь шайб отстаёт от легендарного чеха Яромира Ягра. Рекорд же принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).