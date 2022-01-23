Кардиолог Сергеева назвала способы снизить риск инсульта людям из группы риска

Люди, страдающие артериальной гипертензией, атеросклерозом, и те, у кого высокий холестерин в крови, входят в группу риска по инсульту, им необходимо регулярно посещать врача и не забывать принимать лекарства. Об этом рассказала врач-кардиолог МЦ "СМ-Клиника" Дарья Сергеева.

Медик отметила, что артериальная гипертензия является ведущей причиной инсульта — вне зависимости от того, чувствует человек повышение давления или нет.

"После 40 лет необходимо измерять давление один-два раза в год, даже если вас ничего не беспокоит, и при давлении выше 140/90 обратиться к врачу", — посоветовала доктор в беседе с агентством "Прайм".

Кардиолог добавила, что при атеросклерозе необходимо бросить курить и нормализовать вес. А если у пациента высокий уровень холестерина, ему следует проконсультироваться с врачом и следовать его рекомендациям. Сергеева напомнила, что для своевременного выявления фибрилляции предсердий и назначения терапии важно регулярно проходить медицинские осмотры и один раз в год делать ЭКГ.