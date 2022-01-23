El Pais: Испания предложила направить истребители в Болгарию для "сдерживания" России

Испания предложила направить истребители-бомбардировщики в Болгарию в рамках плана НАТО по "сдерживанию" России. Об этом сообщает военный обозреватель издания El Pais Мигель Гонсалес.

"Испания предложила в четверг направить истребители ВВС в Болгарию в рамках плана Организации Североатлантического договора (НАТО) по сдерживанию потенциального вторжения России в Восточную Европу", — утверждает Гонсалес.

Также в его статье отмечается, что Мадрид перенёс на следующую неделю включение фрегата Blas de Lezo в постоянный союзный флот альянса, который будет патрулировать Чёрное море во время "максимальной напряжённости в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения на Украину". Ранее предполагалось, что этот корабль, который Гонсалес называет одним из самых современных фрегатов в испанских ВМС, присоединится к НАТО только через несколько недель.

По словам журналиста, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила о приверженности страны политике НАТО, однако указала, что правительство поддерживает деэскалацию и дипломатическое прекращение нынешнего кризиса, связанного с ситуацией вокруг Украины.