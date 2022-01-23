El Pais: Испания предложила направить истребители в Болгарию для "сдерживания" России
Также власти королевства решили ускорить включение фрегата Blas de Lezo в союзный флот НАТО, который будет патрулировать Чёрное море.
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Испания предложила направить истребители-бомбардировщики в Болгарию в рамках плана НАТО по "сдерживанию" России. Об этом сообщает военный обозреватель издания El Pais Мигель Гонсалес.
"Испания предложила в четверг направить истребители ВВС в Болгарию в рамках плана Организации Североатлантического договора (НАТО) по сдерживанию потенциального вторжения России в Восточную Европу", — утверждает Гонсалес.
Также в его статье отмечается, что Мадрид перенёс на следующую неделю включение фрегата Blas de Lezo в постоянный союзный флот альянса, который будет патрулировать Чёрное море во время "максимальной напряжённости в отношениях с Россией из-за угрозы вторжения на Украину". Ранее предполагалось, что этот корабль, который Гонсалес называет одним из самых современных фрегатов в испанских ВМС, присоединится к НАТО только через несколько недель.
По словам журналиста, глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила о приверженности страны политике НАТО, однако указала, что правительство поддерживает деэскалацию и дипломатическое прекращение нынешнего кризиса, связанного с ситуацией вокруг Украины.
Ранее Лайф писал, что представительство США анонсировало крупнейшие учения НАТО за Северным полярным кругом. Участие в военных мероприятиях примут 35 тысяч солдат из 28 стран, сообщили в дипмиссии. В манёврах также задействуют американский авианосец USS Harry S Truman.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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