Американский политолог Даутат призвал отложить принятие Украины в НАТО на 25 лет
По его мнению, Незалежная разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.
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США должны на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО. Об этом написал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
"Попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым, чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике", — заявил политолог, добавив, что Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада.
Однако, считает эксперт, отказ Киеву в приёме в НАТО может заставить усомниться в серьёзности намерений Вашингтона и в других направлениях. Поэтому он предлагает не отказываться от этой идеи совсем, а перенести её рассмотрение на какой-то длительный период, например на 25 лет.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО воспринимает Украину как зону своего влияния. Это заметно по действиям альянса в отношении Киева, отметил министр. При этом дипломат подчеркнул, что Москва на данную роль не претендует. Также Лавров считает, что истерика США и НАТО нацелена на саботаж Минских договорённостей.
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