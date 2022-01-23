Эксперт Лысенко назвал примерные сроки смены сим-карты

Сим-карты могут выходить из строя из-за физического износа. Как часто их следует менять в профилактических целях, рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко.

"Ячейки памяти сим-карты могут изнашиваться физически, это грозит потерей данных и снижением качества мобильной связи", — предупредил специалист в эфире радио Sputnik.

Лысенко пояснил, что сим-карта похожа на жёсткий диск компьютера или смартфона, обладает памятью, на неё приходит информация и хранятся данные. Износ карты происходит по мере того, как в её память загружается новая информация, а старая удаляется. Примерно это происходит за 10–15 лет.

"Однако я рекомендую менять сим-карты в профилактических целях. Это следует делать один раз в четыре-пять лет", — отметил эксперт.