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Российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Стэманна на турнире UFC 270

Теперь на счету 29-летнего бойца, который является однофамильцем экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 15 побед и два поражения.

23 января, 04:13

Саид Нурмагомедов © Instagram / nurmagomedov_said

Российский боец смешанных боевых единоборств (MMA) Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэманна на турнире UFC 270 в Анахайме (США). Поединок, состоявшийся в рамках легчайшего веса, завершился победой Нурмагомедова уже в первом раунде, россиянин выиграл удушающим приёмом. Трансляцию вёл телеканал "Матч ТВ".

Теперь на счету 29-летнего бойца, который является однофамильцем экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 15 побед и два поражения. У его 32-летнего оппонента 19 побед, пять поражений и одна ничья.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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