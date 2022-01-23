Российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Стэманна на турнире UFC 270

Российский боец смешанных боевых единоборств (MMA) Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэманна на турнире UFC 270 в Анахайме (США). Поединок, состоявшийся в рамках легчайшего веса, завершился победой Нурмагомедова уже в первом раунде, россиянин выиграл удушающим приёмом. Трансляцию вёл телеканал "Матч ТВ" .

Саид максимально спокойно отреагировал на победу 😎 Нурмагомедов просто сделал свою работу 🙌 pic.twitter.com/i2sCh2Nwa9

Теперь на счету 29-летнего бойца, который является однофамильцем экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, 15 побед и два поражения. У его 32-летнего оппонента 19 побед, пять поражений и одна ничья.