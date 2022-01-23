Telegraph: Названный Британией "пророссийским лидером" Мураев перевёл "вину" на Медведчука

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Россия якобы хочет привести к власти в Киеве, назвал себя "патриотом своей страны". При этом он добавил, что подозревать надо "другого кандидата".

"Если я ничего не упустил, у них (у России) есть другой кандидат. И они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны", — сказал экс-депутат британской газете The Telegraph. По мнению издания, другой кандидат — Виктор Медведчук, с которым у Мураева существует коммерческий конфликт.

Бывший нардеп добавил, что считает утверждения МИД Британии "глупыми и абсурдными". При этом The Telegraph пишет, что, предположительно, "Великобритания тесно сотрудничала с США в сборе и рассекречивании разведданных, которые привели к обнародованию информации" о Мураеве. Отмечается, что окончательное решение было одобрено после "процесса проверки с участием разведывательных служб".

Мураев дал комментарий и другой британской газете — The Observer. В ходе беседы он заявил, что журналисты "сделали его вечер".