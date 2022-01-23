Telegraph: Названный Британией "пророссийским лидером" Мураев перевёл "вину" на Медведчука
Экс-депутат Верховной рады Украины заявил, что считает утверждения Лондона "глупыми и абсурдными".
Евгений Мураев и Виктор Медведчук. Коллаж © LIFE. Фото © nashi.ua, ТАСС / Анна Марченко
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Россия якобы хочет привести к власти в Киеве, назвал себя "патриотом своей страны". При этом он добавил, что подозревать надо "другого кандидата".
"Если я ничего не упустил, у них (у России) есть другой кандидат. И они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны", — сказал экс-депутат британской газете The Telegraph. По мнению издания, другой кандидат — Виктор Медведчук, с которым у Мураева существует коммерческий конфликт.
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Бывший нардеп добавил, что считает утверждения МИД Британии "глупыми и абсурдными". При этом The Telegraph пишет, что, предположительно, "Великобритания тесно сотрудничала с США в сборе и рассекречивании разведданных, которые привели к обнародованию информации" о Мураеве. Отмечается, что окончательное решение было одобрено после "процесса проверки с участием разведывательных служб".
Мураев дал комментарий и другой британской газете — The Observer. В ходе беседы он заявил, что журналисты "сделали его вечер".
"Министерство иностранных дел Великобритании, кажется, запуталось", — сказал политик, напомнив, что он находится под российскими санкциями и ему запрещён въезд в РФ.
Ранее МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". МИД РФ назвал заявление Лондона дезинформацией и призвал "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".
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