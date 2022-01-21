5 военных мер России против включения в состав НАТО Украины Военные эксперты рассказали Лайфу, на какие шаги может пойти российское руководство, чтобы изменить баланс сил и предотвратить размещение ракетных баз на территории Незалежной. 20 января, 21:40 Транспортно-заряжающие машины с ракетными контейнерами зенитной ракетной системы С-400. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

После первого раунда переговоров в Женеве Вашингтон заявил о недопустимости требования о нерасширении НАТО на Восток. Второй раунд встреч дипломатов России и США должен завершить переговоры о гарантиях безопасности России в Европе. Сегодня Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. После этого глава Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом возможность участия в саммите НАТО в июне этого года. Сегодня же замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва ждёт чётких гарантий невступления в Североатлантический альянс Грузии и Украины, тем самым смягчив требование о возврате НАТО к границам 1997 года до письменных обязательств США не голосовать за вступление в блок Киева и Тбилиси.

— Нам нужен прямой и понятный ответ, причём в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол. Мы понимаем сложность такой задачи, мы понимаем беспрецедентность такой постановки вопроса, но она продиктована беспрецедентностью всей ситуации, в которой мы оказались вследствие деструктивного курса США и союзников по НАТО на геополитическое, военное освоение территории, откуда исходит прямая, непосредственная угроза или угрозы нашей безопасности, — заметил Рябков в ходе выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

Противовоздушный щит над Донбассом

ЗРК "Бук-М2" во время учений по противовоздушной обороне с боевыми пусками зенитных ракетных систем ЗРС С-300В4 и комплектов ЗРК Бук-М3 и Тор-М2 полигоне Капустин Яр. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Армия России в случае продолжения демонстрации намерений представителей НАТО и США включить Украину в состав военного блока может накрыть республики Донбасса противовоздушным щитом, используя комплексы ПВО, которые будут работать в Воронежской и Ростовской областях, полагает военный эксперт Алексей Леонков. Они закроют всю территорию непризнанных республик от атак с применением беспилотников.

Зонтик российских комплексов РЭБ

Россия. Мурманск. Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы и отдельного морского инженерного полка Северного флота во время учений по отработке навыков по развёртыванию центра РЭБ в условиях бездорожья и противодействия диверсионным группам противника. Фото © ТАСС / Лев Федосеев

Ещё одним из вариантов защиты ЛНР и ДНР может стать использование комплексов РЭБ, которые будут нарушать на больших расстояниях работу радиотехнических средств Украины и дислоцированных там подразделений западных ЧВК и спецслужб.

Уничтожение терроризирующих подразделений на территории Украины

Силы Народной милиции ДНР приведены в боевую готовность в связи с нарушением ВСУ "режима тишины". Фото © ТАСС / Валентин Спринчак

В качестве профилактики военные могли бы разнести позиции, с которых идут обстрелы граждан Донбасса и России. Так поступает Израиль, когда гибнут его граждане: спецслужбы находят террористов и уничтожают, отметил Алексей Леонков.

Размещение группировки российских войск в Латинской Америке

Стены крепостных валов с пушками с видом на гавань Гаваны, крепость Ла Кабанья Гавана, Куба. Фото © Getty Images / Education Images / Universal Images Group

— Россия может поставить на Кубе и в Венесуэле новейшие военные системы слежения, которые будут мониторить окружающую обстановку, что позволит отслеживать все перемещения американских войск. В этом случае в кубинский и венесуэльский порты будут заходить наши эскадры с Балтийского, Северного и Черноморского флотов. Нахождение корабельных ударных группировок, выполняющих задачи постоянного патрулирования, может поспособствовать снятию напряжения у наших границ, — отметил военный эксперт Константин Сивков. Так, по его мнению, может появиться военный блок Россия – Венесуэла – Куба.

Создание нескольких военных блоков

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Greg Baker-Pool

— Важным партнёром может стать для России Китай, что для США и НАТО — один из самых неприятных из возможных сценариев. Принятую и подписанную главами минобороны дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству России и Китая Запад воспринял не очень серьёзно. Европейские и американские СМИ старались особо не освещать это событие. Единственные, кто забил тревогу, — это аналитические и разведывательные институты США. Однако все те рекомендации, что ранее получали от них политики, и привели к тому, что подобное сближение Москвы и Пекина началось, — пояснил Лайфу военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, помимо крупного военного союза с Китаем Москва могла бы заключить соглашения и с такими странами, как Иран, Северная Корея, Индия.

При этом в Финляндии и Швеции, которых США пытаются уговорить войти в блок НАТО, политики и граждане отказываются от данной идеи, поскольку чётко понимают, чем это закончится. В Финляндии всего пять миллионов жителей, и конфликтовать с Россией для них самоубийство. Как только они вступят в НАТО, на их территорию будет нацелено российское оружие. Их сосед — Норвегия — уже отказался от помощи НАТО. Альянс хотел построить там базу, на которую заходили бы подводные лодки и где дежурили бы бомбардировщики, чтобы в случае конфликта сократить время подлёта к границам России, напоминает Леонков.

Авторы Елена Стафеева