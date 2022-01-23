В Чёрном море произошёл пожар на танкере Almuntazah с российским экипажем

В Чёрном море загорелся танкер под флагом Коморских Островов с российским экипажем на борту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"В акватории Чёрного моря, в пяти километрах от мыса Железный Рог, в 00:10 23 января загорелся танкер Almuntazah под флагом Коморских Островов, принадлежность Великобритании. На борту более 700 тонн мазута", — говорится в сообщении.

Семерых находившихся на борту россиян эвакуировали на буксир British под флагом Молдавии. Из порта Новороссийска к месту инцидента направилось два многофункциональных аварийно-спасательных судна — "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном осмотре наблюдалось небольшое задымление, на 06:00 мск визуальных признаков пожара нет.

В настоящее время решается вопрос с судовладельцем о высадке на судно аварийной партии. Танкер находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии, моторный отсек задраен.