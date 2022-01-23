Еврокомиссар Симсон сочла геополитическую напряжённость одной из причин высоких цен на газ
По её словам, в последнее время стоимость голубого топлива в мире достигала максимальных показателей, что повлияло на тарифы в ЕС и привело к трудностям у потребителей при оплате счетов.
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Геополитическая напряжённость является одной из причин высоких цен на газ. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС заявила еврокомиссар Кадри Симсон.
Она подчеркнула, что нынешний период является важным для энергетического сектора сообщества.
"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряжённостью", — сказала Симсон.
По словам еврокомиссара, в последнее время цены на газ в мире достигали исторических максимумов, что в определённой мере повлияло на тарифы в Евросоюзе и привело к трудностям при оплате счетов у потребителей и промышленности. Симсон отметила, что Евросоюз принял меры по поддержке потребителей в размере 21 миллиарда евро.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США начали искать замену России в поставках газа Европе. По данным американских СМИ, переговоры об этом на высоком уровне могут состояться в Вашингтоне уже в январе.
Напомним, 21 декабря 2021 года цена на газ в Европе впервые превысила $2100 за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Но в последующие дни стоимость скорректировалась.
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