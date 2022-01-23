Еврокомиссар Симсон сочла геополитическую напряжённость одной из причин высоких цен на газ

Геополитическая напряжённость является одной из причин высоких цен на газ. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС заявила еврокомиссар Кадри Симсон.

Она подчеркнула, что нынешний период является важным для энергетического сектора сообщества.

"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряжённостью", — сказала Симсон.

По словам еврокомиссара, в последнее время цены на газ в мире достигали исторических максимумов, что в определённой мере повлияло на тарифы в Евросоюзе и привело к трудностям при оплате счетов у потребителей и промышленности. Симсон отметила, что Евросоюз принял меры по поддержке потребителей в размере 21 миллиарда евро.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США начали искать замену России в поставках газа Европе. По данным американских СМИ, переговоры об этом на высоком уровне могут состояться в Вашингтоне уже в январе.