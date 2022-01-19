Обнимашки, фольга и котики: Как замерзающая Европа советует своим гражданам греться Цены на газ в Европе снова выше 1000 долларов за тысячу кубов. Газпром планирует выплатить рекордные дивиденды, а жители Старого Света получают рекордные платёжки за тепло. Но выход есть! 18 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Из-за рекордных цен на газ в Великобритании уже обанкротилось с начала сентября 13 энергокомпаний, 41% туркомпаний и отельеров опасаются, что их ждёт такая же участь. В странах, которые не имеют прямых контрактов с "Газпромом", ситуация ещё хуже: остановились многие производства, а жители получают за отопление небольшого дома счета в 500–600 евро в месяц. На этом фоне еврочиновники и сотрудники компаний начали давать советы, как выжить в холодном доме, если нет денег на тепло.

Обнимите кошку и прыгайте

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В Великобритании советы, как согреться без отопления, разослала на электронную почту клиентов компания Ovo Energy (третье место на местном энергорынке). Это были 10 самых "простых и малозатратных способов" не замёрзнуть этой зимой. В частности, компания советует прыгать "звёздочкой", а также обниматься с котиками — это, по мнению разработчиков, необходимо, "чтобы почувствовать уют". Кроме того, необходимо потреблять больше каши, так как в ней много углеводов, которые позволят организму не замёрзнуть, когда сил прыгать уже не останется.

Также замерзающим в своих домах не рекомендуется пить алкогольные напитки (так как их "согревающий" эффект очень скоротечен) и активно добавлять в пищу имбирь, потому что он "заставляет вас потеть" и является профилактикой простуд.

Фольга и горшки

В Германии подошли к этому вопросу более фундаментально. За счёт правительства там выпустили специальные обучающие ролики, которые разместили в Интернете и крутят по телевизору. В частности, власти рекомендуют в холодных квартирах носить верхнюю одежду, окна застелить фольгой, а потом, накрывшись одеялом, жечь свечи под установленными над ними цветочными горшками. И ждать весны.

— Такой способ довольно опасен, — отмечает специалист по экстремальному туризму Павел. — Без хорошей вентиляции в маленькой закрытой комнате можно запросто на второй-третий день использования такого количества свечей получить отравление угарным газом. В лучшем случае это сильная головная боль. Не говоря уж об опасности пожара. Поэтому свечи и тем более костры не рекомендуется использовать в туристических палатках. За ночь свеча или горящая лампа может запросто убить, ежегодно десятки людей так и задыхаются во сне.

Грозит ли такое России?

В России законодательно установлено, что температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов. Так что управляющие компании и муниципальные власти просто рекомендуют закрывать все окна и двери. Стоимость газа и электричества не зависит от положения на финансовых рынках, так что тарифы изменятся максимум на уровень инфляции.

Но если в квартире батареи еле тёплые, то нужно жаловаться в свою управляющую компанию, которая должна оперативно прислать аварийную бригаду. Она осмотрит ваши радиаторы. Если они неисправны (например, трубы забились), то они обязаны отремонтировать. Если всё нормально, но в квартире по-прежнему недостаточно тепло, должны провести замер температуры воздуха. После этого составить акт. Если проблема в некачественной услуге, то у управляющей компании есть 14 дней на устранение недостатков, после чего вновь должны прийти специалисты с замерами. Разумеется, за некачественную услугу платить не надо — по закону за каждый час отклонения температуры от нормы размер платы за некачественную коммунальную услугу снижается на 0,15 процента размера оплаты.

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— Если управляющая компания ничего не делает и не реагирует на жалобы, тогда пишите обращения в прокуратуру, Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, — говорит юрист по ЖКХ Фёдор Затулин. — Жалоба составляется в свободной форме, главное — необходимо указать как можно больше фактов: точный адрес, даты вызова аварийной бригады, время, температура в квартире, копия акта замера температуры. Всё это можно сделать в электронном виде на почту ведомства или через интернет-приёмную на официальном сайте.

Авторы Александра Баязитова